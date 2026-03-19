穴をあけるだけ！殻がつるんとむけるゆで卵の作り方▶【写真】え、意外！つるんときれいなゆで卵成功のコツ！卵の殻がうまくむけずに、白身がボロボロになったことはありませんか？最近、SNSでは、身近な道具を使って卵に穴をあけるだけで、つるんときれいなゆで卵が「簡単に作れる」と話題です。そんな料理に役立つアイデアを、コツ・注意点とともにお届けします。■驚くほど簡単にできる！画鋲を使ったゆで卵作り追加で用意