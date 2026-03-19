殻がつるんとむける！ゆで卵の殻がうまくむけない問題をサクッと解決
▶【写真】え、意外！つるんときれいなゆで卵成功のコツ！
卵の殻がうまくむけずに、白身がボロボロになったことはありませんか？最近、SNSでは、身近な道具を使って卵に穴をあけるだけで、つるんときれいなゆで卵が「簡単に作れる」と話題です。そんな料理に役立つアイデアを、コツ・注意点とともにお届けします。
■驚くほど簡単にできる！画鋲を使ったゆで卵作り
ゆでるための鍋や、あとで冷やすためのボウルなどは通常どおり準備します。
画鋲なら、簡単に手に入っていつでも試せます。
【手順】
1．卵の丸い方（気室がある側）に、画鋲で穴をあけます。
画鋲で指を刺してしまわないよう、取り扱いには気をつけましょう。
力で押し込むのではなく、画鋲を回転させながらねじ込むように刺すのがポイントです。
殻の内側の膜（薄皮）まで針が届くため、必ず清潔な画鋲を使いましょう。使用前にアルコールで拭く、または煮沸消毒しておくとより安心です。
卵は滑りやすいため、滑って指を刺さないよう、卵をタオルなどの上に置いて固定してから刺してください。
画鋲であけた穴はかなり小さく、卵が漏れ出してくることはありません。
2．沸騰させたお湯に、穴のあいた卵を入れて12分ゆでます。
卵が割れてしまわないように、お玉などを使ってそっと入れましょう。
冷蔵庫から出したての卵は温度差で割れやすいため、常温に戻しておくか、水からゆで始めるのも手です。
3．12分経ったら、卵を取り出して冷たい水で冷やします。
ゆでた卵には、穴をあけた部分からうっすらとヒビが入っていました。
4．ヒビが入った部分から殻をむきます。
一つひとつの殻が、なんと大きい塊でむけていきます。
パカッと開きながらむく感じが気持ちいいです。
5．つるんときれいなゆで卵のできあがり！
驚くほどスムーズにつるんとしたゆで卵が完成しました。
細かい殻が出ないので、片づけもラクです。
■画鋲以外の身近なものでゆで卵作りはできる？
フォークで卵の丸い方（気室がある側）に穴をあけます。
画鋲とは異なり、ねじ込むようにしても穴があかないため力加減が難しく、やや苦戦しました。
穴は画鋲よりも大きくなりますが、フォークのほかの先端が当たってしまい深く刺せません。
薄皮にはほとんど穴があいてなさそうな状態でゆでました。
結果的にきれいなゆで卵はできましたが、殻は画鋲のときよりかなり細かくなり、普段とあまり変わらないと感じました。
なお、スプーンを使ったところ、穴をうまくあけられずに卵が割れてしまいました。
手間を考えると、やはり画鋲がおすすめです。
■失敗も多いゆで卵作りがこんなに簡単にできる！
ゆで卵をきれいにむくコツは、画鋲にあります。普段の作り方に穴をあける工程を追加するだけで、驚くほど簡単に美しいゆで卵が完成します。100均やECサイトには、専用の穴あけ器もあるので、そういったものを使ってみるのもいいかもしれません。
文＝やんこ
仕事・家事・3児の育児に日々翻弄されているウェブライターです。バタバタな毎日を少しでもラクに、豊かにしてくれるライフハックが大好き！共感性の高いテーマを中心に、「あるある」「役立つ」が見つかる記事を幅広く執筆しています。実体験に基づいて、リアルな視点で情報を発信中。