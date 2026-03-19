穴をあけるだけ！殻がつるんとむけるゆで卵の作り方


▶【写真】え、意外！つるんときれいなゆで卵成功のコツ！

卵の殻がうまくむけずに、白身がボロボロになったことはありませんか？最近、SNSでは、身近な道具を使って卵に穴をあけるだけで、つるんときれいなゆで卵が「簡単に作れる」と話題です。そんな料理に役立つアイデアを、コツ・注意点とともにお届けします。

■驚くほど簡単にできる！画鋲を使ったゆで卵作り

追加で用意するものは…（▶次へ）


つるんとしたゆで卵を成功させるために追加で用意するものは、なんと画鋲のみ。

ゆでるための鍋や、あとで冷やすためのボウルなどは通常どおり準備します。

画鋲なら、簡単に手に入っていつでも試せます。

【手順】

使うものは画鋲のみ！卵のおしりに刺して…（▶次へ）


1．卵の丸い方（気室がある側）に、画鋲で穴をあけます。

画鋲で指を刺してしまわないよう、取り扱いには気をつけましょう。

力で押し込むのではなく、画鋲を回転させながらねじ込むように刺すのがポイントです。

殻の内側の膜（薄皮）まで針が届くため、必ず清潔な画鋲を使いましょう。使用前にアルコールで拭く、または煮沸消毒しておくとより安心です。

卵は滑りやすいため、滑って指を刺さないよう、卵をタオルなどの上に置いて固定してから刺してください。

小さな穴をあけます（▶次へ）


画鋲であけた穴はかなり小さく、卵が漏れ出してくることはありません。

沸騰したお湯で12分ゆでて…（▶次へ）


2．沸騰させたお湯に、穴のあいた卵を入れて12分ゆでます。

卵が割れてしまわないように、お玉などを使ってそっと入れましょう。

冷蔵庫から出したての卵は温度差で割れやすいため、常温に戻しておくか、水からゆで始めるのも手です。

冷たい水でよく冷やします（▶次へ）


3．12分経ったら、卵を取り出して冷たい水で冷やします。

ゆでた卵には、穴をあけた部分からうっすらとヒビが入っていました。

ヒビが入った殻がパカッと開いて…（▶次へ）


4．ヒビが入った部分から殻をむきます。

一つひとつの殻が、なんと大きい塊でむけていきます。

パカッと開きながらむく感じが気持ちいいです。

つるんと美しいゆで卵のできあがり！（▶フォークを使うと…）


5．つるんときれいなゆで卵のできあがり！

驚くほどスムーズにつるんとしたゆで卵が完成しました。

細かい殻が出ないので、片づけもラクです。

■画鋲以外の身近なものでゆで卵作りはできる？

フォークで穴をあけてみる（▶次へ）


フォークで卵の丸い方（気室がある側）に穴をあけます。

画鋲とは異なり、ねじ込むようにしても穴があかないため力加減が難しく、やや苦戦しました。

画鋲より穴は大きくなるものの、薄皮まで到達できず…結果は？（▶次へ）


穴は画鋲よりも大きくなりますが、フォークのほかの先端が当たってしまい深く刺せません。

薄皮にはほとんど穴があいてなさそうな状態でゆでました。

フォークはむきにくさあり！ゆで卵には画鋲がおすすめ


結果的にきれいなゆで卵はできましたが、殻は画鋲のときよりかなり細かくなり、普段とあまり変わらないと感じました。

なお、スプーンを使ったところ、穴をうまくあけられずに卵が割れてしまいました。

手間を考えると、やはり画鋲がおすすめです。

■失敗も多いゆで卵作りがこんなに簡単にできる！

ゆで卵をきれいにむくコツは、画鋲にあります。普段の作り方に穴をあける工程を追加するだけで、驚くほど簡単に美しいゆで卵が完成します。100均やECサイトには、専用の穴あけ器もあるので、そういったものを使ってみるのもいいかもしれません。

文＝やんこ

仕事・家事・3児の育児に日々翻弄されているウェブライターです。バタバタな毎日を少しでもラクに、豊かにしてくれるライフハックが大好き！共感性の高いテーマを中心に、「あるある」「役立つ」が見つかる記事を幅広く執筆しています。実体験に基づいて、リアルな視点で情報を発信中。