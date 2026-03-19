タレントのカンニング竹山（54）が19日、自身のXを更新。自身の公演の“共犯者”を募集した。今春からニュース番組出演を「やめる」と宣言し話題となっている竹山は、深夜の稽古場で、並べたパイプ椅子でパソコンを開いたまま眠ってしまっている動画をアップ。「お恥ずかしい昨夜は疲れて寝てしまった。今夜また頑張るか！」と、4月の単独ライブ「放送禁止2026」（2〜5日、東京・サンシャイン劇場）の稽古での様子を明かした。竹