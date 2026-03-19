ドジャースのロバーツ監督は１８日（日本時間１９日）、佐々木朗希投手（２４）が開幕ローテーション入りすることを明らかにした。山本由伸投手（２７）は２年連続の開幕投手に決定、大谷翔平投手（３１）は開幕２カード目のガーディアンズ戦が有力視されている。日本選手３人全員が先発ローテーションに入ってシーズンをスタートすることになった。メジャー２年目の佐々木はここまでオープン戦３試合に登板し、防御率１３・