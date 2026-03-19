本記事はRokt松田誠氏による寄稿です。記事のポイントAI活用は特定業務の効率化にとどまらずフロー全体を最適化するビジネスの前提へと移行している顧客対応からサプライチェーンまで基幹プロセスにAIを組み込むトランスフォーメーションが加速している業務プロセスや組織の役割をAI前提で再設計し継続的に運用できる企業が次の競争力を獲得するNRF: Retail's Big Show（以下NRF NY 2026）のAI関連セッションが繰り返し示していた