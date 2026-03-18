アイリステックサービスは3月18日、アイリスグループ初となる家電のサブスクリプションサービスの提供を開始した。第一弾として16プランをアイリスオーヤマ公式通販サイト「アイリスプラザ」にて展開。月額料金は1,980円から、契約期間は2年または4年。アイリス家電サブスクサービス引っ越しのタイミングでそろえようとすると、選定から配送まで細々とした手続きが必要で、まとまった出費が発生する生活家電。今回同社が開始したサ