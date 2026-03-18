『POPOPOサービス発表会』が18日、都内で行われ、映画監督の手塚眞氏、POPOPO代表の矢倉純之介氏、ゲストに佐藤健が登壇。カメラのいらないテレビ電話「POPOPO」（ポポポ）の詳細が初公開された。【写真】かっこいい！スーツが似合う佐藤健「POPOPO」のティザー映像では、「AI時代を前に人間が作る最後のSNS」というナレーションを皮切りに、サービス開発に携わるサービスデザイナーの深津貴之氏、空間ディレクターの加藤圭氏