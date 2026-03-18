3月18日（水）の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、水曜コメンテーター・経済アナリストの森永康平氏と番組パーソナリティの寺島尚正アナウンサーが、日米首脳会談で日本が、アメリカ・アラスカ州の原油増産に協力することを合意する方針を固めたというニュースについて、意見を交わした。 寺島尚正アナ「日米両政府は19日に予定する高市総理とアメリカ・トランプ大統領の首脳会談で、アメ