おでかけを心ゆくまで楽しむには、全身を可愛く整えるだけじゃ、まだちょっと足りないかも。そこで今回は、いつものコーデを華やかにする「ミニバッグ」を3つご紹介します。場所にあったスタイリングを意識するだけで、身軽さもおしゃれ度もぐっとアップするんです♡バーで飲むなら超ミニBAG一択おしゃれなバーは、カウンター席に通されることが多かったり。大きいバッグだと、置き場に困ることもあるから、邪魔になることの