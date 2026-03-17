身軽＆おしゃれな優秀アイテム♡ バー飲みに最適な「ミニバッグ」まとめ
おでかけを心ゆくまで楽しむには、全身を可愛く整えるだけじゃ、まだちょっと足りないかも。そこで今回は、いつものコーデを華やかにする「ミニバッグ」を3つご紹介します。場所にあったスタイリングを意識するだけで、身軽さもおしゃれ度もぐっとアップするんです♡
バーで飲むなら超ミニBAG一択
おしゃれなバーは、カウンター席に通されることが多かったり。大きいバッグだと、置き場に困ることもあるから、邪魔になることのない、超ミニバッグで行くのが正解です！
Cordinate ミニバッグも映えるシンプルさがしゃれ〜♡
やわらかなギャザートップスにデニムを合わせた、甘さとカジュアルのバランスが絶妙なコーデ。ミニバッグとパンプスで女っぽさを添えれば、シンプルなのにしっかりしゃれ見え♡
Item 【EMODA】ミニバッグ
便利なチャームで、荷物が少なくても問題なし♡
Item 【CHRISTINE PROJECT】マイクロバッグ
コーデを選ばないシンプルさが◎。
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／三浦理奈（本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海