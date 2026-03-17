村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントでスキンケアなどをする様子の動画を投稿！愛用品も見せてくれました。【関連記事】村重杏奈「ファンデーションいらず」下地だけでベース完成！カバー力を評価したメイク下地■シートマスク動画内に登場したのはこちら！コスメデコルテ/モイスチュア リポソーム マスク 6枚入り 税込7,920円（公式サイトより） この投稿をInstagramで見るDECORTÉ | コスメデコルテ(@decorte_official)