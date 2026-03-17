村重杏奈「明日は雑誌の撮影」スペシャルケアに取り入れる愛用シートマスク

村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントでスキンケアなどをする様子の動画を投稿！愛用品も見せてくれました。

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■シートマスク

動画内に登場したのはこちら！

コスメデコルテ/モイスチュア リポソーム マスク 6枚入り 税込7,920円（公式サイトより）

保湿成分を含んだ多重層リポソームが角質層まで浸透して水分保持を叶えてくれるシートマスク！

動画のお風呂上がりと思われるシーンでこちらが登場。テロップでは「明日は雑誌の撮影なのでお高めパック」と顔にシートマスクを貼りながらヘアドライ。そして歯磨きもこなし、撮影前日に向けた“ながら美容”を実践していました！

■動画もチェック

動画内ではその他にも村重さんのスキンケアの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。