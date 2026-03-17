村重杏奈「明日は雑誌の撮影」スペシャルケアに取り入れる愛用シートマスク
村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントでスキンケアなどをする様子の動画を投稿！愛用品も見せてくれました。
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■シートマスク
動画内に登場したのはこちら！
コスメデコルテ/モイスチュア リポソーム マスク 6枚入り 税込7,920円（公式サイトより）
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保湿成分を含んだ多重層リポソームが角質層まで浸透して水分保持を叶えてくれるシートマスク！
動画のお風呂上がりと思われるシーンでこちらが登場。テロップでは「明日は雑誌の撮影なのでお高めパック」と顔にシートマスクを貼りながらヘアドライ。そして歯磨きもこなし、撮影前日に向けた“ながら美容”を実践していました！
■動画もチェック
動画内ではその他にも村重さんのスキンケアの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。
@anna07294848
これは今日！ この動画の編集してたらもうこんな時間だよ！みてくれてありがと！まじでおやすみ！
♬ Monkeyshine-JP - Lt FitzGibbons Men