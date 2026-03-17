甘くて品がよくて、やわらかな空気感まで魅力的な長濱ねるさんがRayに登場！今回は、そんな長濱さんに、今夢中になっているものから読者に向けたメッセージまでを語っていただきました。読めばもっと好きになる彼女の魅力をチェックして♡ねるのおハナシQuestion 今、推すほど好きなものはありますか？「ずっとレゴが好きです。先週（※撮影時）もレゴランドに行ってきました。新商品の移り変わりが激しいので、 新しいシリー