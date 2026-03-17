今、推すほど好きなものって？【長濱ねる】の“素顔”に迫るインタビューをお届け♡

甘くて品がよくて、やわらかな空気感まで魅力的な長濱ねるさんがRayに登場！今回は、そんな長濱さんに、今夢中になっているものから読者に向けたメッセージまでを語っていただきました。読めばもっと好きになる彼女の魅力をチェックして♡

ねるのおハナシ

Question 今、推すほど好きなものはありますか？ 「ずっとレゴが好きです。先週（※撮影時）もレゴランドに行ってきました。 新商品の移り変わりが激しいので、 新しいシリーズはいつから予約が始まるんだろうと考えるとウキウキしちゃうし、発売日はそのことしか考えられません（笑）」

Question 2025年はどんな1年でしたか？2026年の抱負も！ 「このお仕事を始めてちょうど10年の節目だったので、これまで過ごしてきた時間を振り返ったり、立ち止まって考えてみたり……自分にとって意味のある1年でした。 今まで以上に自分自身のお芝居について考える時間も増えたので、まだまだな部分はたくさんありますが、まわりの方々への感謝を忘れずに2026年はもっとお芝居をしっかりとがんばっていきたいと思っています。 プライベートの抱負は、おいしいお米に出会ったので自炊をちゃんとしたいです！」

Question 最後にメッセージをお願いします♡ 「Rayのロマンティックで抜け感のある世界にまた出させていただけて本当にうれしかったです♡ 今回もとっても可愛いお洋服ばかりで幸せでした。 4月から新生活が始まる方もいると思いますが、力みすぎず自分の好きなことを見つけながらがんばってください。私も一緒にがんばります！」 パフスリーブジャケット 154,000円、ショルダーリボン 30,800円、ミニバルーンスカート 48,400円、リボンつきロゴキャップ 23,100円／以上MAIMI SADAI パンプス 9,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン）タイツ／スタイリスト私物

『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』 東京国税局・資料調査課――《税務調査最後の砦》といわれる組織、通称《コメ》。 主演・松嶋菜々子が演じる米田正子が、《コメ》のなかになかなか手を出せない “厄介な” 事案を扱う《ザッコク》を創設し、個性あふれる面々で悪徳脱税者を成敗していく社会派痛快エンタメドラマ。 PROFILE 長濱ねる ながはま・ねる●1998年9月4日生まれ、長崎県出身。女優のほかラジオのナビゲーター、エッセイ執筆など幅広い分野で活動中。 出演作はNHK連続テレビ小説『 舞いあがれ！』（2022）、フジテレビ系『ウソ婚』（2023）、テレビ朝日系『いつか、ヒーロー』（2025）など。 撮影／須江隆治（See）スタイリング／稲葉有理奈（KIND）ヘア＆メイク／恩田希（TRON）取材・文／アンドウヨーコ 撮影協力／バックグラウンズファクトリー

Ray編集部 編集長 山本八重