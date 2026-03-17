3月16日に沖縄・名護市の辺野古の沖合で小型船2隻が転覆し、修学旅行中の女子生徒（17）と男性船長（71）の2名が亡くなった事故。転覆したのは「不屈」と「平和丸」の2隻で、乗組員3人と修学旅行で同県を訪れていた同志社国際高校（京都）の18人が乗船していた。各メディアによると、16日午前10時過ぎに2隻は転覆し、21人が海に投げ出され、事故を覚知した第11管区海上保安本部はすぐさま転覆海難対策本部を設置し、救助対応を開始