3月16日に沖縄・名護市の辺野古の沖合で小型船2隻が転覆し、修学旅行中の女子生徒（17）と男性船長（71）の2名が亡くなった事故。

転覆したのは「不屈」と「平和丸」の2隻で、乗組員3人と修学旅行で同県を訪れていた同志社国際高校（京都）の18人が乗船していた。

各メディアによると、16日午前10時過ぎに2隻は転覆し、21人が海に投げ出され、事故を覚知した第11管区海上保安本部はすぐさま転覆海難対策本部を設置し、救助対応を開始。

その後、同日午後1時すぎに2人の死亡が確認された。

転覆の原因について、海保は「横波を受けたことによるもの」という見解を示しており、一部報道では当時の現場海域の波の高さは3メートルほどで、同日午前9時には継続してうねりを伴う波浪注意報も出されていたという。

高校生が修学旅行先で命を落とすという痛ましい結末となった今回の事故。当然、高い波が出ていたなか出航した、船の運航元の責任が問われることになるだろう。

運航していたのは「ヘリ基地反対協議会」で、普段は米軍普天間飛行場の辺野古移設に反対する市民活動などを展開している団体だ。

「転覆した2隻は抗議のために使用されたこともあったといいますが、今回の運航は抗議活動が目的ではなく、海上から基地の様子を見学するためのものだったといいます。運航は同志社国際高校からの依頼によるもので、同校は’15年ごろから平和教育として辺野古での見学を実施しており、亡くなった船長の船には’23年から乗船したそうです。

ヘリ基地反対協議会は16日夜に行った会見で、まず今回の事故を深くお詫びした上で、ボランティアとして年に数件程度学校からの依頼で、同様の運航を引き受けていたことを明かし、他人の需要に応じて人を運送する事業に該当する場合求められる運輸局への登録を行っていなかったと説明しています」（全国紙社会部記者）

事故の経緯や原因の詳細な調査の結果が待たれるなか、ある知識人のSNSでの発言が波紋を広げている。

それは共同通信の元記者で、同志社大学大学院で教授を務めていた経験も持つジャーナリストA氏。A氏は16日午後6時過ぎに、事故を報じたニュースを引用した上で、こう綴った。

《沖縄辺野古沖で船2隻が転覆し、「不屈」の船長と同志社国際高生徒が死亡した。私は同志社大教授を20年務めたが、同校は沖縄で平和学習をしていた。ネトウヨが、新基地反対闘争が続く辺野古での学習を非難しているが、反対派を敵視する海保が速やかに救助したか検証が必要だ》

A氏は辺野古移設に反対する活動を行っていた団体の船で起こった事件のため、一部では“抗議活動に学生が巻き込まれた”といった憶測が拡散していたことに釘を指した形だ。

憶測を控えるべきなのはその通りなのだが、問題視されているのは《反対派を敵視する海保が速やかに救助したか検証が必要だ》という部分。海保の救助対応に疑問を呈したのだが、前述の通り迅速に対応したことが報じられている。

さらに、事故の調査活動にあたっていた那覇海上保安部所属の巡視船が同日午後5時過ぎに転覆し、乗組員6人全員が救助されるという出来事もあったため、“憶測”で海保の救助に疑問を呈したA氏の投稿に対して、X上では批判の声が寄せられている。

《ネトウヨとか関係ないだろ…しまいには海上保安庁に責任転嫁かよ。お前…本当にいい加減にしろ。》

《海保は自らも転覆までしながら救助活動したのに。 開いた口がふさがらない》

《基地反対派による抗議船で高校生が亡くなってる件について、活動家には批判しないのに海保についてはいきなり検証を求めてる。 凄い責任転嫁ですね》