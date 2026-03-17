BS-TBSは、22日午後7時から、プロ野球選手の引退後に着目したドキュメンタリー『プロ野球 SECOND LIFE〜新たな挑戦〜』を放送。このストーリーテラーを俳優の山口馬木也が務めることが決定した。【別カット】異例の転身を遂げた元パリーグ首位打者の近影今年で18回目を迎えるBS5社共同企画。BS民放5社（BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSテレ東、BSフジ）が、21日から5夜連続で“野球”をテーマにした特番を放送。BS-TBSでは、かつ