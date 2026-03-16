記事ポイント2025年9月、ボールプールが大幅リニューアルして大きく生まれ変わった☆ボール数2万個→6万個、深さも10cm→25cmに拡大赤ちゃん専用エリアの新設・客室ジップライン5部屋限定で導入 島原温泉ホテル南風楼は、2025年9月に館内キッズコーナーのボールプールを大幅リニューアルしました。ボール数の増加に加え、赤ちゃん専用エリアや客室ジップライン付きルームも加わり、親子で楽しめる内容がさらに充実しています