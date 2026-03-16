TVアニメ「グノーシア」を原作とした舞台作品「グノーシア ザ・ライブプレイングシアター」の上演決定が3月15日に発表されました。公演は8月21日から9月6日まで、東京・飛行船シアター（スタァライト劇場）で行われます。全21ステージを予定しており、人狼パートを全ステージアドリブで展開するほか、全公演のライブ配信も実施されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■「グノーシア」世界を“その場で生