西武ライオンズが、韓国発ファッションブランド「バザール（VARZAR）」とのコラボレーションを発表した。コラボアイテムを3月15日12時から同球団の公式オンラインストアで受注販売するほか、7月22日と23日に行われる北海道日本ハムファイターズ戦と7月24日から26日まで行われる福岡ソフトバンクホークス戦の計5試合を「VARZAR×LIONS コラボレーションシリーズ」として開催。7月25日の福岡ソフトバンクホークス戦では、一部の座