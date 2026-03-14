西武ライオンズがバザールとのコラボアイテム発売　7月のソフトバンク戦で限定ユニフォームを配付

西武ライオンズが、韓国発ファッションブランド「バザール（VARZAR）」とのコラボレーションを発表した。コラボアイテムを3月15日12時から同球団の公式オンラインストアで受注販売するほか、7月22日と23日に行われる北海道日本ハムファイターズ戦と7月24日から26日まで行われる福岡ソフトバンクホークス戦の計5試合を「VARZAR×LIONS コラボレーションシリーズ」として開催。7月25日の福岡ソフトバンクホークス戦では、一部の座席を除く来場者全員にコラボレーションユニフォームを配付する。

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バザールは、韓国・ソウル発のファッションブランド。キャップやバケットハットなどを主力商品としており、20代の女性を中心に人気を集めている。

コラボアイテムは、クロップドベースボールTシャツ（2色、各7200円）、トラックラインVネックTシャツ（7800円）、ニットカーディガン（8800円）、キャップ（3種、各5800円）の4型をラインナップ。キャップのみ4月11日からライオンズ チームストア フラッグスでも取り扱う。

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