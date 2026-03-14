あまりの不気味さで話題になり、“最恐”とも称された恐怖映像「クニコ」を起点にしたホラー映画『クニコからはじまる話』が、５月22日(金)より池袋シネマ・ロサにて公開されることが決定した。

「クニコ」は、2015年にリリースされた心霊ドキュメンタリー『死画像』に収録されたエピソード。行方不明になった少女「及川くに子」が遺体で発見されたことを報じるニュース映像が、徐々におぞましい変容を遂げてゆく。

今回の『クニコからはじまる話』は「クニコ」を匿名で手がけた岩澤宏樹（「ほんとにあった! 呪いのビデオ」『鬼談百景』）が監督を務める。いくつもの恐怖映像が不規則に連続し、やがてひとつにつながってゆく新感覚の非線形ホラーに仕上がっているという。

併せて解禁された特報映像はなんとも心がザワつく仕上がり。ラストに映し出されるクニコの表情にゾクリ。

『クニコからはじまる話』

2026年５月22日（金） 池袋シネマ・ロサにて公開

キャスト：郄尾勇次、天貝直奈実、秋江 一、優美早紀、塩見珀月、宮越虹海、藤井花歩、遠藤Nozomi、瓜田 愛、村上 諒、中島朱絵、ばんこく、大串有希

監督・脚本・編集：岩澤宏樹

プロデューサー：小田泰之

助監督・脚本協力：佐々木勝己

音楽：ボン

2025年／日本／日本語／カラー／115分／配給・宣伝：アムモ98

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