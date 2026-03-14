◇プロ野球 オープン戦 日本ハム8-1巨人（14日、東京ドーム）昨季限りで引退した長野久義さんの引退試合が行われ、長野さんらしさが見られるシーンが注目されました。8回、東京ドームのファンから大歓声を受け、背番号「7」をつけた長野氏が最後のバッターボックスへ向かいます。カウント1-1から果敢に手を出し、3球続けてファウルで粘ります。そして迎えた6球目、149キロのストレートをセンター前へ弾きかえし、最後のヒットを放