第28節のノッティンガム・フォレスト戦に先発出場イングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間3月1日、ホームで行われたリーグ第28節のノッティンガム・フォレスト戦で先発出場し、後半47分まで出場した。前半15分には勝ち越し点の起点となり、2-1の勝利に貢献した。左ウイングで9試合連続で先発出場となった三笘は、前半3分にいきなり右足でシュートを放った。1-1の同15分には三笘が左サイドから左