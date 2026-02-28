◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン7―3中日（2026年2月28日バンテリンD）侍ジャパンは28日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨んだ。初回2死から牧秀悟が左越え先制ソロ。前夜の第1戦で3ランを放った佐藤に続く初回先制弾で流れを呼び込んだ。「いい形でホームランを打てました。名古屋最後の試合だったんで、いい形で大阪に入れるように、いい準備を