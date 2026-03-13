【その他の画像・動画等を元記事で観る】この度、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』の新情報として、北斗七星にちなんで、7つの新情報が解禁された。解禁情報?放送・配信は、4月10日(金)25:00に決定!!闘いの準備開始！レイとマミヤが登場するPV第2弾解禁!!解禁情報?オープニングは、[Alexandros]の「Hallelujah」に決定!!疾走感のある爽やかなサウンドが、新たな『北斗の拳』の幕開けを思わせる一曲。PV第2弾の中で、オ