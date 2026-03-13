アメリカ、イスラエルによるイラン先制攻撃と、それに対するイランの反撃で混迷を極める中東情勢。輸入原油の9割以上を中東に頼る日本にとって、輸送の要衝であるホルムズ海峡の封鎖や、原油価格高騰など、対処すべき課題は目白押しだ。そんななか、高市早苗首相（65）にピンチが訪れた。12日、中東諸国の駐日大使らを首相官邸に招いた「イフタール」（夕食会）に参加する予定だったのだが、体調不良が原因で急きょ参加を取りやめ