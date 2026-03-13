アニメシリーズ『ちいかわ』シーズン2がディズニープラスに登場する。16日より月曜日から金曜日に全122話を「毎日1話ずつ」配信開始。新生活が始まる春、日々のルーティンにそっと寄り添う、122日間の特別な「ちいかわタイム」を届ける。【場面カット】ブルブル震えながら…水風呂に耐えるちいかわたち『ちいかわ』は、イラストレーターのナガノ氏がXに投稿している漫画が原作。2020年に連載が開始され、ちいさくてかわいいキ