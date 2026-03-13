PXG Japanから新作ウェッジのアナウンス。「PXGは新しいPXG『Stick’em（スティック・エム）フォージドウェッジ』を発表しました。100%鍛造製法で設計されたこの新しいウェッジは、あらゆるライから優れたフィーリングとコントロール性能を発揮するよう設計されています」と、同社広報。【画像】52度を構えた顔つき最大の特徴は8620ソフトカーボンスチールを精密な「3回鍛造プロセス」で製造したこと。この工程で金属の結晶構造が