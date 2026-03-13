嵐のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」」が13日の札幌大和ハウスプレミストドームからスタートする。その後、東京、愛知、福岡、大阪を巡り、ラストは最終日の5月31日の東京ドーム公演で活動を終了するが、グループ活動終了と同時にSTARTO ENTERTAINMENTを退所すると発表したリーダーの大野智（45）の“次の一手”に業界中の視線が集まっている。【もっと読む】「嵐」紅白出演ナシ＆“解散ライブに暗雲”でも