日本茶の原料価格が異例の高騰を見せている。本来は最も安い秋冬番茶の価格が前年比約6倍に達するなど、市場で需給のゆがみが広がっている。こうした状況を背景に、伊藤園とコカ・コーラボトラーズジャパンは、3月1日から茶系飲料の価格を引き上げた。茶価の上昇は顕著だ。国内の茶市場でこれほどの急騰は近年例がない。鹿児島県茶業会議所によると、2025年の平均茶価は1kg当たり1648円と前年の約2倍に上昇した。静岡茶市場でも平