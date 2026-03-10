【モデルプレス＝2026/03/10】セブン-イレブンでは、人気ラーメン店「中華蕎麦 とみ田」が監修した新商品「中華蕎麦とみ田監修 ウマ辛豚ラーメン」を、3月11日（水）より全国の店舗にて順次発売する。【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活◆「中華蕎麦とみ田」監修、人気の豚ラーメンがウマ辛仕立てに「中華蕎麦とみ田監修 ウマ辛豚ラーメン」は、濃厚豚骨醤油スープに、ワシワシとした食感の極太麺、唐辛