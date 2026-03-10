セブン、中華蕎麦とみ田監修の「ウマ辛豚ラーメン」極太麺に辛味トッピングのせた“スタミナ麺”
【モデルプレス＝2026/03/10】セブン-イレブンでは、人気ラーメン店「中華蕎麦 とみ田」が監修した新商品「中華蕎麦とみ田監修 ウマ辛豚ラーメン」を、3月11日（水）より全国の店舗にて順次発売する。
「中華蕎麦とみ田監修 ウマ辛豚ラーメン」は、濃厚豚骨醤油スープに、ワシワシとした食感の極太麺、唐辛子・豆板醤・ラー油等で辛味を効かせた挽肉炒めや背脂にんにくのトッピングを組み合わせた一杯。美味しさの中に辛さを効かせた、食べ応えのある“ウマ辛”な仕立てだ。
肉の旨味とにんにくのコク、唐辛子の辛さが重なり、スタミナをつけたいときにもおすすめ。背脂にんにくが効いた、がっつり食欲を満たす一杯に仕上がっている。（modelpress編集部）
価格：680円（税込734.40円）
販売エリア：全国
◆「中華蕎麦とみ田」監修、人気の豚ラーメンがウマ辛仕立てに
■中華蕎麦とみ田監修 ウマ辛豚ラーメン
価格：680円（税込734.40円）
販売エリア：全国
【Not Sponsored 記事】