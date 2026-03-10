スターラックス航空は、台中〜釜山線を6月2日に新規開設する。火・金・日曜の週3往復を運航する。機材はビジネスクラス8席、エコノミークラス180席の計188席を配置したエアバスA321neoを使用する。航空券は2月25日より販売を開始した。同路線へは台湾の航空会社として初就航となり、同社にとって韓国への初の定期便となる台北/桃園〜釜山線を開設した翌日の開設となる。■ダイヤJX310台中（08：10）〜釜山（11：30）／火・金・日