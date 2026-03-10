ＷＢＣ韓国代表が奇跡的な準々決勝進出を果たし、歓喜に沸いている。９日に行われた１次ラウンド最終戦のオーストラリア戦（東京ドーム）に７―２で劇勝。９回の攻撃で加えた１点を守り切り、この試合にかけられた「勝利」「５点差以上」「２失点以内」という厳しすぎる突破条件をすべて満たし、歓喜の涙を流した。一方、スタメンから外れたまま欠場したのがドジャースのキム・ヘソン内野手（金慧成＝２７）だった。８日の台