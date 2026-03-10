TBSは、同局で放送する『アッコにおまかせ！』の後番組として、くりぃむしちゅー・上田晋也がMCを務める新情報番組『上田晋也のサンデーQ』を放送することを発表した。同番組は、「あなたもニュースの当事者です！」というメッセージのもと、国内外の話題を取り扱う生放送の情報番組になる予定。出演者の疑問を専門家が解消していく内容となり、さまざまな話題を上田がスタジオですべて拾い上げ、徹底的に掘り下げるという。◆