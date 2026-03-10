大手メーカーに勤める夢男さん（仮名・53歳）は、会社から提示された早期退職の募集に前向きです。上乗せ退職金を含む3,500万円を「第二の人生の資金」と楽観視する夫に対して、教育費や老後の現実を直視する妻は猛反対し、家庭は冷戦状態に。高額な退職金を「自由」と捉える夫と、「生活保障」と捉える妻の意識格差が浮き彫りになっています。価値観の相違が家庭崩壊の危機を招いた50代夫婦の事例を紹介します。夫婦喧嘩の火種に