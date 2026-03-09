「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文さんが2026年3月8日、自身をめぐる「イジリ」について、Xで思いをつづった。「『詐欺師』という表現は、単なる悪口ではありません」発端となったのは、お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣さんによる投稿だった。西野さんは、「ホリエモンのXを見ていたら、彼に対して『詐欺師！』という言葉を投げている方がいらっしゃいました」と切り出し、「おそらく軽い気持ちで書かれたのだと思いますが