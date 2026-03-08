“現役アイドル最強ボディ”と称される南みゆかさんの2年ぶりとなる写真集『à la mode』が、2026年4月10日に小学館より発売されます。撮影の舞台は、南国リゾートとして人気のバリ島。20歳という節目を迎えた彼女の、これまでとは違う大人の魅力をたっぷりと収めた一冊です。美しい自然と洗練されたロケーションの中で撮影されたグラビアは、キュートさと色気を兼ね備えた特別な仕上がり♡今の南みゆ