南みゆか写真集『à la mode』発売♡20歳の大人の魅力が詰まった最新写真集に注目

“現役アイドル最強ボディ”と称される南みゆかさんの2年ぶりとなる写真集『à la mode』が、2026年4月10日に小学館より発売されます。撮影の舞台は、南国リゾートとして人気のバリ島。20歳という節目を迎えた彼女の、これまでとは違う大人の魅力をたっぷりと収めた一冊です。美しい自然と洗練されたロケーションの中で撮影されたグラビアは、キュートさと色気を兼ね備えた特別な仕上がり♡今の南みゆかさんの魅力がぎゅっと詰まった話題の写真集です。

バリ島で撮影された大人の魅力

撮影：LUCKMAN

写真集『à la mode』は、インドネシア・バリ島を舞台に撮影。高級ホテルの洗練された空間では、白のビスチェスタイルを優雅に披露しています。

さらに、カラフルなニットビキニにホットパンツを合わせたスタイルでビーチに登場し、波打ち際で乗馬を楽しむシーンや、海に飛び込んで無邪気な笑顔を見せるカットも収録。

撮影：LUCKMAN

撮影：LUCKMAN

南国の開放感あふれるロケーションの中で、彼女の自然体な魅力が引き出されています。

街歩きではココナッツジュースを味わったり、地元料理を楽しむ姿も。リゾートで過ごすような臨場感のあるカットが満載で、旅気分も味わえる写真集になっています。

遠藤さくらがアップトゥボーイ表紙9度目！40周年記念の豪華特集号に注目

セクシーで大胆なショットにも挑戦

撮影：LUCKMAN

撮影：LUCKMAN

今作では、大人になった南みゆかさんの新たな魅力にも注目です。夜のベッドシーンでは赤のランジェリー姿で妖艶な表情を披露。

朝のベッドでは柔らかな光の中でリラックスした姿を見せながらも、大胆なカットにも挑戦しています。

プライベートプールではビキニ姿で登場し、ショーツのヒモをほどく仕草など思わずドキッとする瞬間も。

さらに、白の長袖カットソー越しにバストトップの存在感が際立つ限界ショットや、フラワーバスでの入浴シーン、シャワーでの濡れ透けカットなども収録されています。

撮影：LUCKMAN

全10着の衣装を着用し、キュートさとヘルシーさ、そして大人の色気をバランスよく表現。20歳になった“最新のみゆか”を存分に堪能できる内容です。

写真集の発売記念イベントも開催

『南みゆか 2nd写真集 à la mode』

定価：3,960円（税込）

『南みゆか 2nd写真集 à la mode』の発売を記念して、お渡し握手会イベントの開催も決定しています。

東京



日時：2026年4月11日（土）13:00～

場所：日販本社オチャノバ

名古屋



日時：2026年4月12日（日）13:00～

場所：ジュンク堂書店名古屋店

ファンにとっては、写真集の世界観をさらに楽しめる貴重なイベントになりそうです。

大人になった南みゆかの“今”を楽しんで

20歳という節目を迎え、これまで以上に魅力が増した南みゆかさん。

2nd写真集『à la mode』では、南国リゾートの開放的な空気の中で、等身大の姿から大人の表情まで幅広い魅力が収められています。

大胆でドキッとするショットから、思わず笑顔になるナチュラルなカットまで見どころが満載♡今しか見られない“最新の南みゆか”を感じられる特別な一冊を、ぜひ手に取ってみてください。

