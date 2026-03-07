宅配ピザ「ピザーラ」から、人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボした『すみっコぐらしスペシャルパック』が登場します。数量限定で販売される今回のセットは、オリジナルデザインのボウルとシールが手に入る特別企画。春らしい可愛さが詰まった限定グッズは、新生活のスタートにもぴったりです。お気に入りのピザと一緒に楽しめるうれしいコラボに注目です♡ 限定デザインのスペシャルパッ