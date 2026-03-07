ピザーラですみっコぐらしコラボ♪ボウル＆シールがもらえる限定企画

宅配ピザ「ピザーラ」から、人気キャラクター「すみっコぐらし」とコラボした『すみっコぐらしスペシャルパック』が登場します。数量限定で販売される今回のセットは、オリジナルデザインのボウルとシールが手に入る特別企画。春らしい可愛さが詰まった限定グッズは、新生活のスタートにもぴったりです。お気に入りのピザと一緒に楽しめるうれしいコラボに注目です♡

限定デザインのスペシャルパック

2026年3月4日（水）より、全国のピザーラで『すみっコぐらしスペシャルパック』を数量限定販売。お好きなピザにプラス360円（税込）で購入できる特別セットです。

デザインは「たぬきのまんまるレストラン」テーマをイメージしたピザーラ限定仕様。食卓が楽しくなる可愛らしいデザインに仕上がっています。

ピザーラでしか手に入らないオリジナルアイテムとして、コレクションにもおすすめです。

実施期間：2026年3月4日(木)～ ※数量限定、無くなり次第終了

実施店舗：ピザーラ全店

価格：お好きなピザ＋360円（税込）※ピザ1枚につき1セットまで

ボウル＆シールのセット内容

すみっコぐらしスペシャルパック

陶磁器製のボウルは日常使いしやすいサイズ感で、朝食のシリアルやスープ、サラダなど幅広く活躍します。

オリジナルシールは存在感のある大きめサイズで、スマートフォンケースやノートのデコレーションにもぴったりです。

内容：すみっコぐらしボウル（陶磁器製）／オリジナルシール

新生活にもぴったりの限定企画

可愛いすみっコぐらしのデザインが楽しめるスペシャルパックは、おうち時間をちょっと楽しくしてくれるアイテム。ピザと一緒に手軽に購入できるのも魅力です。

数量限定なので気になる方は早めのチェックがおすすめ♪お気に入りのピザとともに、すみっコぐらしの世界観を楽しんでみてください♡