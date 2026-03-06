いよいよランニング！ 走る時はどんなフォームを意識したらいいのだろう。4つのポイントを押さえればOK。ケガなく走る秘訣はウォーミングアップ！教えてくれた方河口文さんニューバランスランニングコーチ。「ニューバランスRun Hub代々木公園」で毎週末に開催されているランニングイベントにコーチとして参加。ランニングフォームにはさまざまなメソッドがあるが、「細かいことを気にしすぎないほうが、気持ちよく走れると思いま