県は、南魚沼市の旅館で提供された食事を原因とするノロウイルスによる食中毒が発生したと発表しました。40人が下痢や嘔吐の症状を訴えましたが、全員快方に向かっています。 県によりますと3月2日午前8時半ごろ、患者の家族から南魚沼保健所に「2月25日に南魚沼市内の旅館『五倫荘』に宿泊した複数名が胃腸炎症状を呈している」と連絡がありました。南魚沼保健所が調査したところ、2月25日～28日に南魚沼市内の旅館『五