北海道釧路市で2026年3月5日夕方、高校生(17)が運転するスノーモービルと、母親と10歳の男の子が乗る別のスノーモービルが衝突する事故がありました。この事故で、母親が左足首を開放骨折する重傷を負いました。命に別条はないということです。事故があったのは、釧路市阿寒町です。午後4時20分ごろ、愛知県から来た男子高校生(17)から「スノーモービルとスノーモービルの事故で