水戸市の県道で32歳の女性が車にひき逃げされ死亡した事件で、警察は26歳の会社員の男を逮捕しました。【映像】現場付近の様子きのう午前5時ごろ水戸市吉沢町の県道で「女性が車にはねとばされたとみられ意識と呼吸がない」と119番通報がありました。警察などによりますと、近くに住む32歳の女性が路上で仰向けに倒れていて、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。警察は死亡ひき逃げ事件として捜査していましたが