韓国の尹錫悦（ユンソンニョル）前大統領に対し、ソウル中央地裁は2月19日に無期懲役の判決を言い渡した。2024年12月に「非常戒厳」（=戦時など非常事態時に軍事力によって民主的な政治活動や市民生活を制限する措置）を宣言したことで、尹氏は内乱首謀罪で起訴されており、特別検察は死刑を求刑していた。相次ぐ韓国大統領の逮捕韓国の大統領は、全斗煥（チョンドゥファン）氏《内乱罪などで無期懲役》、盧泰愚（ノテウ）氏《