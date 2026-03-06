フジテレビの軽部真一アナウンサーが６日、エンタメキャスターを務める同局系「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）を休んだ。メインキャスターを務める同局の伊藤利尋アナが「きょう軽部さん、休暇、お休みを頂戴いたします」と告知した。続けて「だから今日は、来てないんですけど」と伝え、スタジオは和やかな笑いに包まれていた。