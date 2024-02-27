ヴァイオリニスト高嶋ちさ子が２５日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」に出演。「インタビュアー林修」の企画に登場した。高嶋が極めてせっかちであるとの話題では、「大親友」としてフジテレビの軽部真一アナウンサー（６１）がインタビュー出演。「フジテレビの軽部真一でございます。ＴＢＳをご覧の皆さん、軽部です」と笑顔で手を振り、他局番組出演を「なかなか出られないから、とてもうれしい」と喜んだ。９６年に「め