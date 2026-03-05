バブル期の終わり頃から日本中を席巻した「女性タレントグループ」ブーム。C.C.ガールズをはじめとした数多くのグループが活躍したが、その中のひとつ、シェイプUPガールズに所属していたのが中島史恵さん（57）だ。 【画像】ワンレン&ボディコン時代の中島史恵 還暦を前にして今年1月に17冊目のグラビア写真集『＃57 感じる史恵』（双葉社）を発売。今年2月には「終活を念頭に」千葉